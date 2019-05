Vermelding als oudste wereldzeiler maakt je onsterfelijk

Sir Robin Knox Johnston zeilde in 1969 als eerste solo non-stop rond de wereld. Ⓒ CAMERA PRESS/ED/CL/CLIPPERROUNDTHEWORLD

De legendarische Sir Robin Knox Johnston werd in 1969 de eerste die solo non-stop rond de wereld zeilde. Toen hij in 2007 in de Velux 5 Oceans Race opnieuw de wereld solo zeilend rondde, was hij al 67 jaar oud. Zo werd hij behalve de eerste ook de oudste wereldzeiler. Sir Robin is op zijn tachtigste nog altijd actief, maar in zijn uppie de wereld rondzeilen doet hij niet meer.