Lezersreis: beleef de passie van Sevilla

Het zuiden van Spanje is een luilekkerland voor reizigers dankzij het fijne mediterrane klimaat, de tapas-cuisine, uitstekende wijnen & sherry’s en het ontspannen leven. Het ritme gaat er omlaag met als voordeel dat je extra lang geniet van uitgebreid en lang tafelen.

De lekkerste tapas

Als de zon achter de horizon zakt, gaan de lichtjes aan en lopen de terrasjes vol met levensgenieters. Sevilla telt meer dan 3000 tapasbarretjes. U bezoekt met een lokale tapas-expert de meest exclusieve bistro’s waar kwaliteit wordt geserveerd met verse ingrediënten en lokale wijnen.

Meer dan een dans

Het temperamentvolle karakter uit zich in dans. De flamenco ontstond in Sevilla en is Unesco werelderfgoed. De flamenco is een oprechte uiting van passie en emotie; dat voelt u als de dansers als een wervelwind over het podium gaan.

Wandel door het verleden

Een skyline met minaretten en kleurrijke, keramische tegels sieren de gevels en binnenplaatsen en verraden het rijke verleden. Tijdens een privé-wandeltour door Sevilla maakt u een tijdreis door duizenden jaren historie en ontdekt u geheime plekken zoals het museale vijfsterrenhotel Gran Meliá Colón, historisch erfgoed dankzij de verrassende architectuur. Maar ook het zonneterras met ’cityview roofpool’ en Balinese bedden is een blikvanger.

Bekijk ook: Tussen pracht en praal in Sevilla

Inbegrepen

• Transavia-vlucht Amsterdam-Sevilla

• Luchthaventransfers hotel v.v.

• 3 nachten in hotel Gran Meliá Colón

• Privéwandeltour & authentieke koetsrit

• Tapas dine-around

• Flamencoshow

Reisperiodes

14 t/m 17 juni, 6 t/m 9 september en 25 t/m 28 oktober 2019.

Andere periodes of verlengen reis op aanvraag.

Optioneel

Sherryproeverij € 399 p.p.

Workshop Iberische ham bereiden € 429 p.p.

Slowcooking privékookworkshop € 449 p.p.

Reserveren

Bel 073-7074343 of stuur een e-mail o.v.v. lezersreis naar holidays@experiencetravel.nl

Exclusief voor u vanaf € 1345 p.p. (O.B.V. 2 personen)