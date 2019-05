Lezersreis: 15-daagse luxe treinreis door Siberië

De Golden Eagle Trans-Siberië Express biedt plaats aan maximaal 60 gasten. Alle compartimenten hebben een eigen moderne badkamer, uniek op het Russische spoor. Daarnaast zijn er twee sfeervol ingerichte restaurantrijtuigen en een barrijtuig. Na elke excursie keert u terug in de vertrouwde omgeving van uw comfortabele ’hotel op rails’.

Reis vol hoogtepunten

U brengt een privébezoek aan de wapenkamer van het Kremlin. In Kazan bezoekt u het Kremlin Fort en kunt u genieten van een privéconcert met muziek van de beroemde operazanger Fjodor Sjaljapin. Imposant is de plek waar tsaar Nicolaas II en zijn familie in 1918 werden vermoord in Jekaterinenburg. Bij het Baikalmeer kronkelt de trein, tijdelijk getrokken door een stoomlocomotief, over een spectaculair traject langs de oever van dit meer.

De stop in Oelan-Oede staat in het teken van het dorpje van de Old Believers, waar u wordt getrakteerd op volksdans en zang. In Ulaanbaatar (Mongolië) ziet u het winterpaleis van de laatste Mongoolse keizer Bogd Khan. Aan boord van de Golden Eagle kunt u bovendien lezingen of Russische taallessen volgen.

Reisdata Moskou – Vladivostok:

3 t/m 17 mei, 31 mei t/m 14 juni, 26 juli t/m 9 augustus en 23 augustus t/m 6 september 2020.

Dag 1: Vlucht Amsterdam - Moskou

Dag 2: Moskou

Dag 3: Kazan

Dag 4: Jekaterinenburg

Dag 5: Novosibirsk

Dag 6: In de trein

Dag 7: Irkoetsk

Dag 8: Baikalmeer

Dag 9: Oelan-Oede

Dag 10: Ulaanbaatar, Mongolië

Dag 11-13: In de trein

Dag 14: Vladivostok

Dag 15: Vlucht naar Amsterdam

U kunt deze reis ook beëindigen in Ulaanbaatar. Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

All-inclusive 15-daagse reis vanaf € 15.800 p.p.

Inbegrepen

• Vluchten met KLM - Aeroflot

• Twee nachten in het 5-sterren Ritz-Carlton in Moskou en het 4-sterren hotel Hyundai inVladivostok

• Twaalf nachten aan boord van luxe Golden Eagle Trans-Siberië Express

• Alle maaltijden en hierbij geserveerde wijnen, bier en frisdrank

• Alle (vrijwel dagelijkse) excursies, lezingen, voorstellingen en ander entertainment

• Alle fooien

• Diensten van ervaren tourmanagers en een meereizende arts.

Reserveren

Incento Treinreizen

Tel. 035-6955111 of info@incento.nl

www.incento.nl