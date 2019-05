Volgens Mazda heeft diesel de toekomst

Overheden en makers van elektrische auto’s willen maar wat graag dat we massaal overstappen op benzine en stroom. Maar in de praktijk blijkt er toch nog een grote vraag te zijn naar diesel. Vooral mensen die grote afstanden afleggen hebben baat bij het zuinigere verbruik van dieselmotoren. Precies daarop speelt Mazda in door de dieselmotor niet uit het aanbod te halen, maar hem juist verder door te ontwikkelen.

Mazda is ervan overtuigd dat diesel binnen niet al te lange tijd weer een opleving zal meemaken. "In de historie van diesels zie je altijd ups and downs. Na de lancering van nieuwe technieken en ontwikkelingen zie je de dieselvraag altijd weer stijgen, zoals toen het common rail-systeem zijn intrede maakte,” laat Kiyoshi Fujiwara, Mazda’s topfunctionaris, aan Autovisie weten.

De Japanse autobouwer komt volgend jaar met een nieuwe lijn dieselmotoren. Opvallend daaraan is dat ze ook met een nieuwe zescilinder komen. Een zes-in-lijn Skyactiv-D om precies te zijn. Dit blok zal voornamelijk in de grotere auto’s verschijnen.

