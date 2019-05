Annabel Nanninga: ‘Wij verdienen betere tegenstanders’

Ⓒ Foto Mark Uyl

Ze spijbelde regelmatig op het gymnasium om in de bibliotheek boeken te kunnen lezen die haar meer interesseerden. Ze zwoer de idealen van GroenLinks af om als columnist meedogenloos en ironisch uit te halen naar linkse pamperaars en de gevaren van de islam. Ze is fractieleider van Forum voor Democratie in de Amsterdamse gemeenteraad, Statenlid in de provincie Noord-Holland en zo meteen ook nog senator in de Eerste Kamer. Nooit een saai moment voor Annabel Nanninga.