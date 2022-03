Recept: bouillon zoals chef-kok Pascal Jalhay die maakt

Nodig: 2 kg (soep)vlees naar keuze, 1 winterwortel, halve knolselderij, 1 prei, 2 bleekselderijen, 5 takjes peterselie, 1 ui, 6 kruidnagels, 5 gekneusde peperkorrels, 3 laurierblaadjes, 5 takjes tijm

Bereiding: Zet 5 liter water op met het vlees en breng deze aan de kook. Zet het vuur laag.

Als het water tegen de kook aan komt, zal er een laag schuim ontstaan. Die kun je er voorzichtig met een pollepel of schuimspaan afscheppen.

Voor een bruine fond of bouillon: schil en was de groenten zorgvuldig en snijd ze in gelijkmatige stukken van 4 cm. Voeg alle groenten tegelijkertijd toe, maar pas als de bouillon heeft gekookt en is afgeschuimd. Laat het geheel trekken totdat het vlees gaar is. Dit test je door met een vleesvork erin te prikken. Valt het vlees eraf, dan is het gaar.

Giet het geheel door een bolzeef.