Bijten of likken? Zo eten Nederlanders hun ijsje het liefst

Culinair

Zo weet je of een watermeloen rijp is

Op een warme zomerdag is er bijna niets lekkerder dan een zoete en sappige watermeloen. Maar hoe weet je nou zeker of je in de supermarkt of bij de groenteboer een rijpe te pakken hebt? In dit artikel vertellen we hoe je kunt controleren of je watermeloen rijp is.