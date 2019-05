Primeur: dit is de e-bike van de toekomst

We hadden niet alleen de primeur van de eerste testrit, maar dit was ook onze allereerste gecamoufleerde testfiets. Net als in de auto-industrie plaagt de fabrikant ons met wild bestickerde prototypes om daarna met persberichten en wazige foto’s opnieuw aandacht te vragen. Verklaarbaar, want Gazelle is onderdeel van de PON-groep en die onderneming kennen we natuurlijk vooral als Volkswagen-importeur. Maar goed, dat doet niets af aan de testervaring. We reden de Gazelle C8+ HMB (Hybride Motor Bosch) zoals hij officieel te boek staat uitvoerig en die testervaring maakte indruk.

Ⓒ Matty van Wijnbergen