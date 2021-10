Mannen die met hond poseren op datingprofiel vaker op zoek naar serieuze relatie

Althans, dat zegt Maryanne Fisher, evolutionair psycholoog verbonden aan de Universiteit van Saint Mary's in Canada.

Fisher analyseerde 750 datingprofielen van zowel mannen als vrouwen en vroeg de respondenten of ze op zoek waren naar een langdurige relatie of slechts een scharrel. De psycholoog heeft haar bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Evolutionary Psychological Science.

80% van de mannen die online hoopten een serieuze relatie te vinden, hadden op hun profiel minstens één foto van zichzelf met een hond. De heren die foto’s deelden van hun gespierde lijf, motor of boot, waren op de datingapps vooral actief om een scharrel te scoren. Dit zou gaan om 5 op de 10 mannen.

Volgens Fisher willen de vrijgezelle mannen met een selfie van hun hond potentiële partners laten zien dat ze betrouwbaar en verantwoordelijk zijn. „Het hebben van een hond is een enorme verantwoordelijkheid. Niet alleen financieel. Je moet het dier ook goed verzorgen, liefde en aandacht geven”, zo legt ze verder uit in Times of Londen. „Met een foto van hun hond op hun profiel, geven ze een signaal af: ik ben bereid om ook te investeren in een relatie.”

Strategie

Maar let op, zegt Fischer. Er zijn ook mannen die aan ’dogfishing’ doen. Daarbij lenen de vrijgezellen een viervoeter van iemand om er even mee te poseren voor hun datingprofiel. Op die manier laten ze anderen denken dat ze een hond hebben (en dus betrouwbaar en verantwoordelijk zijn), maar dat is dus maar schijn.

Eén single gaf aan Fisher toe een hond van iemand te hebben geleend voor een selfie. „Die foto heb ik aan mijn profiel toegevoegd om het aantrekkelijker te maken, zodat vrijgezellen geïnteresseerd raken.”