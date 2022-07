Degenkrabben zijn onmisbaar in de gezondheidszorg; zo zit dat

Jaren geleden vond ik, niet ver van Delaware Bay in de Verenigde Staten, een paar Atlantische degenkrabben. Dit zijn zogenoemde levende fossielen. Hun voorouders overleefden alle vijf massa-extincties en hun nakomelingen – in negentig miljoen jaar nauwelijks veranderd – zijn er nog steeds.

Het is lente en de paartijd breekt aan. De mannetjes komen als eerste in de branding aan en wachten op de vrouwtjes. Die zien ze niet aankomen, want ondanks dat ze negen ogen hebben, zien ze er niet veel mee. In plaats daarvan ruiken ze de feromonen die de arriverende vrouwtjes vrijlaten. Het zal niet lang duren voordat de hele kustlijn van honderdduizenden parende sauspannetjes krioelt. Sommige van deze dieren herhalen dit festival misschien al tien jaar.

Vrouwtjes kunnen per seizoen honderdduizend eitjes leggen. Niet dat die allemaal zullen uitgroeien tot volwassen degenkrabben. Integendeel, de nakomelingen hebben een lage overlevingskans. Toch zijn er altijd genoeg die het wel redden zodat het jaarlijkse voortplantingsspektakel blijft doorgaan.

Het lijkt massaal, maar schijn bedriegt. Elk jaar komen er lagere aantallen terug naar de kust. Aan hun pantser ligt het niet, dat beschermt ze goed tegen roofdieren. Het is hun omgeving die verandert. Hun leefgebied verdwijnt en er is steeds meer verstoring en vervuiling.

Maar er is nog een reden: Atlantische degenkrabben zijn onmisbaar in de gezondheidszorg. Dat heeft te maken met hun immuunsysteem. In hun bloed zitten unieke immuuncellen die extreem gevoelig zijn voor endotoxinen, bepaalde resten van celwanden van toxische, Gram-negatieve bacteriën (een Gram-negatieve bacterie die iedereen kent, is E.coli). Wordt het kleinste spoortje van endotoxine gedetecteerd, dan reageert het immuunsysteem meteen en schakelt de bedreiging uit.

Ons bloed kan dat niet, maar voor patiënten zijn endotoxinen levensgevaarlijk. Stel je voor: je krijgt een medicijn tegen je ziekte, maar gaat dood aan een acute septische shock door gifstoffen op de injectienaald. Medische instrumenten en alle injecteerbare geneesmiddelen, bijvoorbeeld ook alle Covid-19-vaccinaties, moeten vrij van endotoxinen zijn. Dit lukt niet met andere methoden zoals steriliseren.

Met degenkrabbloed wordt daarom een zogenoemde LAL-test gedaan. Elk jaar worden duizenden degenkrabben gevangen, in laboratoria wordt hun bloed afgetapt en daarna worden ze vrijgelaten. Helaas sterven er veel alsnog. Dát is een grote reden voor hun achteruitgang.

De medische wereld is van degenkrabben afhankelijk, want er is nog geen goedgekeurd alternatief. Ik kijk naar de degenkrabben op het strand en hoop dat er snel een synthetische stof kan worden uitgevonden zodat we ze voortaan met rust kunnen laten. Fascinerende dieren!

Bioloog prof. dr. Freek Vonk schrijft elke twee weken een column in VRIJ. Vandaag vertelt hij waarom de degenkrab zo bijzonder is.