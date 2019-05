Franse Duivel: Renault Clio V6 (2001)

De Renault Clio veranderde door een V6 van brave boodschappenauto in een woesteling met een gevaarlijk rijgedrag. Door de listige combinatie van een korte wielbasis, achterwielaandrijving en het gewicht van de V6 in de kofferbak zijn er dan ook heel veel plat gereden. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit gaat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst het gevecht aan met deze Franse duivel.