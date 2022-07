Creatief met paddenstoelen: ’Een kwestie van fantasie en gebruiken wat er in de koelkast staat’

Duurzaamheid staat tegenwoordig voorop waarbij lokale producten de voorkeur hebben, net als eten in het seizoen zodat ons voedsel niet onnodig veel kilometers hoeft te maken. Eten volgens het seizoen doen we echter helaas al lang niet meer; we zijn gewend om het hele jaar alle soorten vis, groenten en fruit te kunnen kopen.

Het geestige is dat we paddenstoelen vaker in de herfst bereiden, terwijl die juist het hele jaar uit eigen land verkrijgbaar zijn. Niet alleen champignons, maar ook shiitake, oesterzwammen, kastanjechampignons en bundelzwammen. Vooral de koningsoesterzwam heeft een heerlijk vlezige bite.

Ultiem

Reden genoeg voor Oakfield uit Stramproy om een wedstrijd te organiseren: de Paddenstoelen Zomer Challenge, waarbij men op zoek ging naar het ultieme zomergerecht met exotische paddenstoelen. Ruim veertig recepten van foodies werden door een vakjury beoordeeld.

Eerst even terug naar de kweek van paddenstoelen in eigen land. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? „Dat gebeurt door middel van een substraat waarop de paddenstoelen groeien”, vertelt Lisa van Veen van Oakfield Champignons. „Dit bestaat uit houtzaagsel, een restproduct van meubelmakers, met water waaraan mycelium (schimmelvezels) is toegevoegd.”

Knoppen

„Deze voedingsbodems worden in afgesloten zakken als blokken in geklimatiseerde teeltruimtes geplaatst. Tijdens de teelt wordt in deze cellen een ideaal klimaat nagebootst, waarbij het mycelium reageert door zich samen te trekken en knoppen te vormen. Deze knoppen groeien uit tot paddenstoelen.”

Zodra de zwammen zich als kleine paddenstoeltjes manifesteren, worden de zakken opengemaakt zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen. Daarna worden ze met de hand afgesneden „We zijn nu bezig met het kweekproces van de iets zoetere gele en de aards smakende roze oesterzwammen. Het is een kwestie van weten wat je met al die zwammen kunt.”

Terug naar de keuken, van de winnares wel te verstaan. Anne-Marie Otter in Den Haag is al jaren druk met haar blog My Happy Kitchen en won met haar taartje van doperwten en oesterzwam, voor de lunch.

„Ik ben altijd gek op koken geweest, waarbij ik zo min mogelijk gebruikmaak van pakjes en poeders. Tegelijkertijd begrijp ik dat mensen het handig vinden. Zo ben ik immers ook begonnen. Maar op een bepaald moment heb ik geprobeerd om bepaalde gerechten zelf na te maken met verse ingrediënten. Dat bleek vele malen lekkerder.”

Eenvoudig

„Dit taartje van doperwten en oesterzwam is een heerlijk en fris zomers voor- of lunchgerecht. De doperwtenpuree is op smaak gebracht met verse munt, de roomkaas met mierikswortel, waarvan ik altijd een potje in de koelkast heb staan. De oesterzwammen zijn in kruidenboter gebakken. Erbij serveer ik een pipetje met zoete chilisaus. Een heerlijke smaakexplosie, maar verder een eenvoudig gerecht.”

Een ander gerecht dat Anne-Marie verzon, was een gyoza gevuld met paddenstoelen. „Dumplings in de vorm van een half maantje die je met gehakt, kip of vis kunt vullen, maar ook met paddenstoelen. Ze kunnen worden gestoomd, gekookt, gefrituurd of gebakken. Voor de vulling gebruikte ik een mix van kool, shiitake en bosui.”

Dumplings lenen zich prima voor paddenstoelen. Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Anne-Marie kwam daarnaast nog met bang bang mushrooms op de proppen. Het originele gerecht komt uit China en wordt gemaakt van kip, bloem, ei en panko. Hiervan worden balletjes gemaakt die worden gefrituurd en geserveerd met een heerlijke saus met onder meer sriracha.

„De shiitake wordt veel in Azië gebruikt en hebben een krachtige smaak. Om er een zomers tintje aan te geven, heb ik de panko vermengd met geroosterde kokosrasp.”

Ondertussen heeft Anne Marie nog genoeg ideeën voor zomerse paddenstoelengerechten. „Een kwestie van fantasie en gebruiken wat er in de koelkast staat. Dat is het leukste wat er is!”