Recept van de dag: ei met artisjok

Recepten maken gaat ook andersom. Dan maak je wat op het fornuis en dan ben je daar zo blij mee dat je gaat zoeken of je het ook ergens anders kunt vinden. En dat gebeurde me met dit recept. Eieren en witte saus en artisjokhart. Neem de artisjokken van Green Age of Sacla, een ander goed merk. Dat maakt veel verschil.