Ⓒ Hollandse Hoogte / Folio Images - RF

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Ik was de topscorer in ons ‘bierelftal’, een voetbalploeg op leeftijd. Na een forse blessure had ik eigenlijk moeten stoppen, maar ik was eigenwijs.”