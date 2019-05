Tornado net kunstschaatser

Op zondag 22 mei 2011, nu bijna acht jaar geleden, werd de stad Joplin in de Amerikaanse staat Missouri getroffen door een catastrofale tornado van de zwaarste, vijfde categorie. De verwoestende storm trok, op het hoogtepunt met een breedte van één mijl, door het zuidelijke deel van de stad. Met 158 doden was het een van de dodelijkste tornado’s in de VS ooit. Ⓒ foto Getty Images

Vijf mensen raakten gewond en tien huizen waren op slag onbewoonbaar toen het Duitse dorp Roetgen, vlak over de grens bij Vaals, in de nacht van donderdag 14 maart een tornado over zich heen kreeg. Hoe uniek is zo’n weerfenomeen in Nederland en komen windhozen tegenwoordig vaker voor?