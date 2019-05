Tapijt van paardenmest

De Willemsbrug in Rotterdam, met druk autoverkeer en een paard en wagen. Nederland. De foto is nog van voor 1940 en illustreert hoe het paard geleidelijk door de auto werd verdrongen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Waar we ons aan het begin van de 21e eeuw zorgen maken over de opwarming van de aarde, zaten de mensen aan het einde van de negentiende eeuw in de rats over het overschot aan paardenpoep.