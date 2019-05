Ferrari verbreekt relatie met Maserati

Voor een fractie van de prijs toch in een auto met een Ferrari-motor kunnen rijden. Het kan door een Maserati te kopen. Helaas is dit feest niet van lange duur meer. Ferrari geeft namelijk aan dat het geen interesse meer heeft in de samenwerking. Vanaf eind 2021- begin 2022 stopt het contract tussen de twee automerken en zal er geen vervolg meer op komen.

Dat betekent dat de 2,9 liter V6 en de 3,8 liter V8 niet meer richting Maserati vertrekken. Sterker nog, ze gaan helemaal nergens meer heen. Louis Camilleri, CEO van Ferrari, laat weten dat het merk stopt met het leveren van motoren aan derden. Dit omdat het ademruimte en kostenbesparing in Maranello oplevert. Dit kan vervolgens weer ingezet worden om nieuwe modellen te ontwikkelen.

Dit levert een flink probleem op voor Maserati, want het merk met de drietant heeft geen capaciteit om een eigen motor te ontwikkelen. Het lijkt er daarom sterk op dat de Italianen hard op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier. Over wie dit gaat worden kunnen we alleen maar speculeren.

Ferrari zit in de tussentijd niet stil. Het komt eind deze maand met een nieuw hybride-model en wil voor het eind van het jaar nog meer auto’s aankondigen. Kortom, de ademruimte door het loslaten van Maserati is waarschijnlijk niet van lange duur.

Voor meer informatie leest u verder op Autovisie.nl.