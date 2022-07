Top 5: de lekkerste Japanse rijstzoutjes

Ik kom Japanse rijstzoutjes vaak buiten de deur tegen: bij feesten en partijen of in een schaaltje in de kroeg. Bij mensen thuis zie ik ze zelden. Typisch iets voor de groothandel, zou je denken. Nou nee; elke supermarkt verkoopt een of meerdere varianten van de zoutjes die je met een borrel achteloos naar binnen werkt.

De zoutjes (om precies te zijn: rijstcrackers) worden gemaakt van rijstbloem en op smaak gebracht met sojasaus, zeewier en soms sesamzaad. Meestal zitten er ook gecoate pinda’s tussen. De glanzende zoutjes hebben verschillende vormen, kleuren en smaken. Ze heten in Japan senbei en daar zijn minstens veertien soorten te koop! Het woord bestaat sinds de 8e eeuw: eerst werd hiermee een soort cake bedoeld, later veranderde de betekenis in rijstcrackers. Ze worden daar op houtskool gegrild of gefrituurd.

Wij gingen voor de milde Japanse/Tokio-mix. Ik was benieuwd of men verschil zou proeven. Nou en of! Neem de wisselende inhoud van de zakjes. De duurdere bolletjes met pinda waren soms wel erg schaars.

De smaak van Starnut Japanse Mix (Dirk/Dekamarkt) week nogal af, in slechte zin. „Bitter en smakeloos, net restjes. Zonde!” De Japanse rijstcrackermix van Alesto (Lidl) bestaat uit mooie wisselende zoutjes, maar focus op smaak was beter geweest: nergens te bekennen. Dat gold ook voor ’Kimo Nootje’ van Aldi. Wel een geestige naam!

De krakers kwamen deze week van Plus, Jumbo, Alesto Geisha (Lidl), 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) en Albert Heijn.

1. „Goed zout, tikkeltje scherp. Verschillende soorten en bros!” was het oordeel na het proeven van de milde Japanse mix van Plus. Een enkeling vond de smaak „niet intens genoeg”. €1,09 per 275 gr

2. De knapperige Japanse mix van Jumbo werd eveneens geroemd. „Mooi glimmend laagje en die typische zeewiersmaak.” „Aangenaam op smaak gebracht, prettige platte vormen”, vond een ander. €1,79 per 275 gr

3. De derde plaats voor Lidl met de Geisha Mix van Alesto is opmerkelijk omdat de zoutjes erg leken op de afgekeurde Alesto rijstcrackermix (in grotere zak). „Prima combinatie van smaken en vormen.” €1,19 per 150 gr

4. „Zoet en zout, lekker”, riep een collega enthousiast over huismerk 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt). „Heerlijke crunch, kleine pit.” Al heb je volgens sommigen bier nodig „om het weg te spoelen”. €1,69 per 275 gr

5. Deze week eindigt Albert Heijn met Tokio-mix mild op een vijfde plaats. De reacties wisselden nogal. „Lekker, pittig en zoutig”, vond de een. „Vlak en een nare bijsmaak”, concludeerde een ander. €2,09 per 275 gr