Recept van de dag: asperges met rijst en doperwten

Nodig voor 2 personen:

•12 groene asperges

•100 gr witte meikaas

•80 gr doperwten (diepvries)

•2 bosuitjes, gesnipperd

•½ glas witte wijn

•1 ½ theel sesamolie

•1 eetl lichte sojasaus

•1 theel suiker

En in die stijl even koken. Licht, vederlicht. En groen. Eventueel de onderkant van de groene asperges schillen, harde stukken afsnijden en weggooien. Beetje olijfolie in de pan. Leg daar de asperges in. De bosui erbij en de doperwten. Zet aan tot het heerlijk geurt en dan een klein scheutje witte wijn. Laat verdampen. Nu een scheut water. Laat hierin gaar worden. En dan een paar druppels sesamolie, een beetje lichte sojasaus, en heel klein beetje suiker. En op het laatst die geweldige meikaas erin gebrokkeld.

Even aanzetten, klaar. Ja, mozzarella mag ook. Maar witte meikaas is wel heel bijzonder. Serveer met witte rijst en een groene salade. Zo heerlijk is het voorjaar.