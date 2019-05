Recept van de dag: varkenshaas met gestoofde bosuitjes

Telkens al ik van die mooie bosuitjes zie liggen, nee, ze komen niet uit het bos maar zijn in bosjes verpakt, daar komt het woord vandaan, denk ik: daar kan toch meer mee dan alleen in stukjes hakken en over het eten strooien. En natuurlijk kan dat. Heb je ze wel eens naast elkaar in de boter met een klein scheutje bouillon een kwartier zachtjes zacht laten worden? Haal eerst wat van het groen boven af. De worteltjes onder er af en snij ze op gelijke lengte. Bewaar het los van het groen en snij dat vast fijn.