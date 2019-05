Zaanstad duurder dan Parijs

Veel gemeenten gebruiken de opslag voor de hotel- of pensionrekening inmiddels ongegeneerd als melkkoe, zo klaagt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Directeur Dirk Beljaarts: „Met de opbrengsten worden gaten in de begroting gedicht. Dat lijkt aantrekkelijk, omdat inwoners er niets van merken. Maar als toeristen erdoor weg blijven, krijgt bijvoorbeeld de middenstand er natuurlijk wel last van.”

Campagne

De branchekoepel wil het een halt toeroepen en begint vandaag een campagne waarin gemeenten wordt opgeroepen de gastvrijheid weer voorop te zetten. Er gaat een brandbrief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en hoteliers in den lande krijgen begeleiding bij hun strijd tegen de taks. Ook pleit de koepel voor meer toezicht op de afdracht door Airbnb-exploitanten. „Daar ontbreekt nu meestal ieder toezicht op”, zo meldt KHN.

De koepel ziet met lede ogen aan hoe gemeenten bijna twee keer zo veel toeristenbelasting berekenen als in 2009. Indertijd gold er een toeslag van in doorsnee 1,54 euro per nacht, inmiddels bedraagt die 2,70 euro. De landelijke opbrengst ging de afgelopen tien jaar van 131 miljoen euro naar de huidige 294 miljoen. Amsterdam, waar de gemeenteraad deze week over de toeristenbelasting praat, hanteert zelfs de hoogste tarieven van Europa. De zeven procent lokale leges die wordt geheven over de kamerhuur, komt neer op dik een tientje per nacht voor een tweepersoonskamer van 150 euro. Berlijn is tweede met ’slechts’ vijf procent (7,50 euro). Ter vergelijk: Barcelona berekent voor dezelfde kamer nog geen 2,50 euro, Parijs slechts 1,70 euro.

Hoteliers in verscheidene gemeenten moeten ook dit jaar weer enorme stijgingen doorberekenen. Zaanstad spant de kroon, met bijna een verdrievoudiging van de verblijfstaks ten opzichte van 2018. Daar moet nu dagelijks zeven euro per persoon worden afgetikt, bovenop de kamerprijs. Diemen liet de toeristenbelasting verdubbelen terwijl gemeenten als Utrechtse heuvelrug, Haarlem, Rotterdam, Heerlen en Alphen aan den Rijn deze met ongeveer de helft verhoogden.

Profijt

De gemeente Zaanstad wijst in een reactie op het belang van haar bewoners: „Personen die in de gemeente verblijven maar hier niet wonen, profiteren van de gemeentelijke voorzieningen. De opbrengst van de hogere belasting kunnen we weer investeren in de stad zonder dat de lasten voor de burger stijgen”, zo verklaart het gemeentebestuur. Hoteliers zien echter problemen: „Budgethotels die zo’n 80 euro per nacht rekenen, vallen uit de gratie als ze voor twee personen plots veertien euro duurder worden”, aldus KHN-baas Beljaarts.