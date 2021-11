Kookboek getest: toegankelijke wereldgerechten (+ recept voor Mexicaanse kapsalon)

Een jaar na het succesvolle De wereld thuis heeft Mascha Lammes opnieuw een bundeling gemaakt van toegankelijke gerechten uit de wereldkeuken. Terwijl ze het vorige boek maakte met haar man, auteur Ronald Giphart, werd dit een soloproject. Haar nieuwe worp kreeg de grappige titel Met mes & stokjes en is ook navenant ingedeeld. De recepten zijn gebundeld volgens de manier waarop je het eten in je mond stopt: met mes en vork, met een lepel, met stokjes, met je handen.

Los van deze gimmick biedt het boek verder weinig structuur: desserts staan naast voorgerechten, recepten als Franse uiensoep of Indonesische champignons wisselen af met Italiaanse pasta amatriciana of Jamaicaanse Jerry chicken. Daarom is de inhoudstafel wel handig als je snel iets wilt terugvinden.

Maar doordat alles door elkaar staat, is het ook een boek waar je met veel plezier in bladert en af en toe leuke ontdekkingen doet. De mooie foto’s en vaak grappige begeleidende teksten bij de recepten maken er een aangenaam bladerboek van.

Bij de keuze van het gerecht nam ik me voor om onze tieners dit keer niet op de proef te stellen. Het werd een Amerikaanse vette hap: Carne asada fries. Het klinkt Mexicaans en ziet er ook zo uit, maar het is een gerecht uit San Diego.

De ondertitel Amerikaans-Mexicaans kapsalon maakte bij ons meteen iedereen enthousiast: mijn vrouw en ik door dat Mexicaanse tintje, de kinderen vielen voor de verwijzing naar de kapsalon, een favoriet uit de pitabar.

Het gerecht ziet er niet uit, maar is net daarom onweerstaanbaar. Het bestaat uit ovenfrieten, gemarineerde steak, guacamole, zure room, pico de gallo (soort tomatensalsa) en cheddar. Het enige wat ik niet vond waren jalapeñopepers, maar die heb ik vervangen door gewone Spaanse chilipeper.

Het recept: bak ovenfrieten en smelt er cheddar over. Dek af met reepjes mals gebakken steak en klodders guacamole, zure room en pico de gallo. We hebben de ovenschaal in het midden van de tafel gezet om er met zijn allen in te kunnen prikken. Gezellig, maar vooral lekker en in een flits helemaal op.

Mijn ontdekkingstocht door het boek heeft al heel wat bladwijzers gekost om alle gerechten aan te duiden die ik nog wil proberen.

Recept: Carne asada fries

Ingrediënten

450 g biefstuk

1 zak ovenfriet

150 g cheddar, geraspt

4 el zure room

1 jalapeño, in dunne ringetjes gesneden

Voor de marinade:

40 ml sojasaus

30 ml wittewijnazijn

1 el olijfolie

3 teentjes knoflook, geperst

sap van 2 limoenen

1 tl oregano, gedroogd W 1 tl komijnpoeder

1/2 tl chilipoeder

Benodigdheden: barbecue of grillpan

Voor de guacamole

2 avocado’s

2 el limoensap

1/2 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

Zout

Voor de pico de gallo

3 tomaten, fijngesneden

1 sjalotje, in dunne ringetjes gesneden

1 el limoensap

1/2 bosje koriander, grofgesneden

zout

Benodigdheden: barbecue of grillpan

Bereiding:

Meng alle ingrediënten voor de marinade in een kom, wrijf het vlees ermee in en zet het minimaal 1 uur in de koelkast.

Maak de guacamole door de avocado’s te prakken en in een kom te mengen met het limoensap, de ui, de knoflook en wat zout. Zet afgedekt in de koelkast.

Meng voor de pico de gallo de tomaten met het sjalotje, het limoensap en de koriander. Voeg naar smaak wat zout toe en bewaar in de koelkast.

Verwarm de oven voor en bereid de friet in een grote ovenschaal of op de bakplaat volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Bak ondertussen het vlees op de barbecue of in een grillpan medium rare. Laat het daarna onder aluminiumfolie even rusten.

Als de friet goudbruin en krokant is, strooi je de cheddar erover en laat je de kaas nog even smelten in de oven.

Snijd het vlees in kleine dunne reepjes en verdeel over de friet, samen met wat dotjes zure room, jalapeñoringetjes, de guacamole en de pico de gallo.