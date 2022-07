5 x Zo voorkom en behandel je vlekken van zonnebrandcrème in kleding

1. Laat de crème minstens tien minuten goed in uw huid trekken voordat u (bad)kleding aantrekt.

2. Behandel zulke vlekken zo snel mogelijk met afwasmiddel of met wasbenzine. Daarna in de wasmachine. Is de vlek er nog niet uit? Laat het kledingstuk niet drogen, maar laat het weken in water met Biotex groen. Droog na het wassen in de zon om eventuele restvlekken weg te bleken.

3. Zonnebrandmiddelen kunnen het elastiek in zwemkleding aantasten en in combinatie met zon verkleuring veroorzaken. Was badkleding met vlekken op de hand met een beetje shampoo of in de machine op het handwasprogramma met een fijnwasmiddel.

4. Zonnebrandcrème met zelfbruiner kan donkerbruine vlekken veroorzaken die er met normale middelen niet uit willen. Gebruik Dr Beckmann vlekkenduivel ’vocht, planten en inkt’.

5. Kalkrijk (hard) water kan in combinatie met bepaalde uv-filters bruine vlekken veroorzaken. Was kleding met deze vlekken op de hand uit met gekookt water of met mineraalwater.

