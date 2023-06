Onze expert legt uit: dit zijn de verschillen tussen alle soorten warmtepompen

Zoals vorige week al benoemd, heeft Rob de keuze uit een volledig elektrische of hybride warmtepomp. Maar ook daarin zijn verschillen.

Een water-water-warmtepomp, ofwel bodempomp, onttrekt warmte aan de aardbodem met behulp van een leidingsysteem gevuld met water. Deze pomp heeft door de constante temperatuur van de bodem een goed rendement, maar is duur in aanschaf. De pomp verwarmt het huis en tapwater het hele jaar door en kan ook koelen. Hij bestaat uit een binnenunit met interne of externe boiler.

De lucht-water-warmtepomp is er compleet elektrisch en als hybride variant. De buitenunit haalt warmte uit de lucht en staat in verbinding met een binnenunit die de warmte afgeeft aan het water in de cv-leidingen en het tapwater. Bij elektrische pompen is de buitenunit een stuk groter dan bij de hybride variant en de binnenunit combineer je dan vaak met een interne of externe boiler. Ook hiermee kun je je woning koelen, dit kost wel veel elektriciteit.

De lucht-lucht-warmtepomp (airco) koelt en verwarmt. De buitenunit haalt warmte uit de lucht en geeft die af aan de binnenunit die hem verspreidt. Je kunt dit systeem ook combineren met een cv-installatie. De kleine ventilatiewarmtepomp gebruikt ventilatielucht als warmtebron en om tapwater te verwarmen. Het vermogen ligt lager dan dat van een lucht-water-warmtepomp omdat er maar zoveel ventilatielucht is. Is er meer warmteafgifte nodig dan springt de cv-ketel bij.

Een warmtepomp kan ook warmte halen uit PVT-panelen op je dak. Deze wekken stroom op en halen warmte uit zonlicht en buitenlucht. Je hebt wel veel ruimte nodig en zo’n pomp is duurder dan een standaard pomp met buitenunit.

