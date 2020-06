Kleurrijke kunstmuur

Dus haalde Peter vrolijke (plastic) bloemen om de muur te verfraaien. Vervolgens stuitte de krasse klusser her en der op uiteenlopende recyclebare materialen die zijn kunstmuur compleet zouden maken: cadeaulinten, kraaltjes, touw... Boeddha kreeg zelfs een pet!

„Mijn vader is groot kunstliefhebber”, vertelt zijn dochter Hanneke Kuipers trots. „Hij is altijd wel bezig met het versieren van de tuin. Het begon met een Boeddhabeeldje. Leuk, dacht ik. Vervolgens kwamen er elke week versieringen bij. Met dit kleurrijke geheel als het resultaat.”

Hiermee is de klus voor Peter niet geklaard. In de winter worden de kleuren vaal en daarom moet alles in het voorjaar opnieuw beplakt en/of met verf bijgetipt.

„Ik sta telkens weer met verbazing te kijken hoe creatief mijn vader is. Dan zaagt hij weer boomstammen doormidden waarin hij punaises en spijkers prikt. Hij doet alles om de boel te verfraaien.” Zelfs een boom werd kunstig met fuchsia linten ingepakt. „Daar was mijn moeder iets minder blij mee, haha.”