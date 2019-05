Peperdure Ferrari weer terecht

De Duitse politie had een mooie vondst vandaag. 25 kilometer van de plaats waar de 288 GTO gestolen werd, vonden dienders de Ferrari weer terug. Dit met wat hulp van een oplettende voorbijganger die de auto in een garagebox zag staan. De eigenaar van de garagebox krijgt een bezoek van de politie, maar de dief is nog spoorloos. Op dit moment is de politie bezig met een sporenonderzoek.

De Ferrari 288 GTO werd afgelopen maandag tijdens een proefrit gestolen. De welwillende verkoper nam de potentiële koper mee op een proefrit. Deze bestond uit twee delen waarvan de verkoper het eerste zou rijden. De tweede was voor de koper, maar die greep zijn kans tijdens de bestuurderswissel. Voordat de verkoper weer in kon stappen, schoot de dief er vandoor.

Het model is een zeldzame verschijning. Er zijn er maar 272 van gebouwd. Daarbij komt nog dat dit bewuste exemplaar extra speciaal was omdat oud-Ferrari Formule 1-rijder Eddy Irvine ooit eigenaar was. De auto stond te koop voor een kleine 2,3 miljoen euro.

