Dit volk is het vaakst dronken

En, je verwacht het niet, de Engelsen staan op een eerste plaats. De gemiddelde Brit is 51 keer per jaar dronken. Dat is dus elke week. Amerika is verrassende tweede met 50, kort daarop volgen Canada en Australië.

En wij zijn eigenlijk een heel keurig volkje. Nederland staat op een 21e plek en kijken bijna 29 keer per jaar te diep in het glaasje. Onze zuiderburen de Belgen doen het een stuk slechter met een elfde plek en 35 maal te diep in het glaasje.

Accijns en andere heffingen helpen kennelijk totaal niet om mensen van de drank te helpen, want in Denemarken waar een biertje zo’n beetje onbetaalbaar is, staan ze op een wankele vijfde plek.

De top 36 wordt volgens de Daily Mail afgesloten met Chili waar de inwoners ’slechts’ zestien keer per jaar dronken zijn.

Nog een paar bijzondere uitkomsten: Duitsers mogen dan wel het imago hebben van flinke innemers, maar met 21,5 maal per jaar drinken ’we’ ze er toch echt stevig uit.

Het drinkgedrag van 120.000 mensen over de hele wereld wordt al acht jaar op een rij gemeten. De onderzoekers concluderen wel dat we langzaam aan steeds minder gaan drinken.

In Engeland geldt de richtlijn dat volwassenen niet meer dan ongeveer twee glazen per dag moeten drinken.