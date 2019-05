Toyota Supra is terug en hoe

De Toyota Supra is na zeventien jaar terug. De Japanse sportauto heeft voortaan wel een Duits accent, want hij is in samenwerking met BMW ontwikkeld. Is het daardoor wel een geloofwaardige Supra of toch vooral een coupé-versie van de BMW Z4? In deze video geeft Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst de antwoorden.