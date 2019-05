Klassieke VW Kever racet Mille Miglia als afscheid

Waarschijnlijk is de Volkswagen Kever nog nooit als mooiste auto te wereld bestempeld, maar hij doet nu wel mee aan de race die vaak als mooiste ter wereld bestempeld is: de Mille Miglia. Beide namen zijn overigens onlosmakelijk met elkaar verbonden, want in de jaren 50 won de Volkswagen Kever van veel krachtigere auto’s. Een prestatie waarmee de auto zijn naam maakte.

Volkswagen zette hiervoor toen geen standaard Kever in. De ’Dapferle’ was een met Porsche-onderdelen verrijkte versie. Voor de 2019-editie van de Mille Miglia is die Dapferle-Kever vrijwel helemaal nagemaakt. Groot verschil is dat het originele model uit 1948 kwam en de replica uit 1951 stamt. Hij is uitgevoerd in Roseda Green en heeft, net als vroeger, meerdere Porsche-onderdelen. Ondanks de onderdelen van de sportwagenfabrikant produceert de ’Bug’ niet meer dan 60 pk.

Voor de gelegenheid zet Volkswagen ook nog een iets krachtigere ’Ovali Beetle authentic replica’ in. Deze heeft een volledige Porsche-motor in de achterkant liggen. Daardoor heeft deze Beetle niet 60, maar 75 pk op de achterwielen staan.

Beide auto’s hebben tussen 1927 en 1957 meegereden in tenminste één editie van de Mille Miglia. Ook hebben ze meerdere originele onderdelen. Dit is belangrijk, want anders mogen ze niet meedoen aan de race van dit jaar.

