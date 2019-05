Lezersreis: 10-daagse auto-rondreis in Peloponnesos

De Peloponnesos stijgt met stip op uw lijst van reisbestemmingen, want deze bijzondere VRIJ-lezersreis is een buitenkansje. U maakt kennis met de mooiste plekken op het prachtige schiereiland. Via een adembenemend mooie rit komt u het bijzonder ingerichte, gastvrije hotel Mazaraki, met zwembad en fenomenaal uitzicht op modern Sparta in het dal.

Vanuit het hotel bent u in een paar minuten bij Werelderfgoed Mystras, de indrukwekkende laat-Byzantijnse stad, gebouwd op de rotsflanken. Dan op naar Areopolis: een authentiek, gezellig Grieks dorpje waar u de sfeer en gastvrijheid van de Peloponnesos proeft. Hotel Porto Vitilo ligt aan de prachtige baai van Limeni. Het heeft heerlijke kamers, een uitgebreid ontbijt met streekproducten en een zwembad met poolbar. Uw verblijf in het luxe, ontspannen boetiekhotel Camvillia in Koroni is een van de hoogtepunten van deze reis. Op de terugweg naar Athene is de laatste stop gereserveerd voor Nafplion. In dit levendige havenstadje kunt u heerlijk winkelen, genieten op een terrasje en cultuur proeven. Uw sfeervolle accommodatie, boetiekhotel Nafsimedon, ligt midden in het oude centrum.

Van dag tot dag

Dag 1 Vliegreis Amsterdam – Athene

Dag 1 - 2 Mystras – hotel Mazaraki (2 nachten)

Dag 3 - 4 Areopolis – hotel Porto Vitilo (2 nachten)

Dag 5 - 6 Koroni – hotel Camvillia (3 nachten)

Dag 8 -9 Nafplion – Hotel Nafsimedon (2 nachten)

Dag 10 Vliegreis Athene – Amsterdam

Deze reis is naar wens eenvoudig uit te breiden met een verblijf in Athene, of met overnachtingen in Olympia en Delphi. Gemiddelde reistijd tussen de verschillende plaatsjes is ca. 2 uur rijden.

"10-daagse auto-rondreis vanaf € 991 p.p."

Inbegrepen

• Retourvliegreis Amsterdam-Athene

• 9 overnachtingen in 2-persoonskamers o.b.v.

logies & ontbijt

• Huurauto

categorie C

• Routebeschrijving per traject

• Lokale informatie met leuke tips

• Taalgids Wat&Hoe

Niet inbegrepen

• Calamiteitenfonds (€2,50) en reserveringskosten (€25)

• Eventuele ruimbagage vliegreis

• Eventuele toeslag duurdere klasse Transavia

• Evt. afkoop eigen risico huurauto €6,25 per dag

Reisperiode

Mei t/m oktober

Reserveren

Polyplan Reizen

020-6575657

info@polyplan.nl

polyplan.nl/aanbieding-telegraaf