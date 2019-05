Dit kun je nog meer doen met je stofzuiger

Een van de meest noodzakelijke taken in huis: stofzuigen. Dit zuigmonster is niet alleen goed om de vloer schoon te houden. Volgens onze huishoudexpert Zamarra Kok kun je véél meer met dit apparaat dan je denkt. Wat dacht je van de lucht in huis verfrissen? Of je matras er weer zo goed als nieuw uit te laten zien? Je kunt zelfs sieraden terugvinden door middel van je stofzuiger! Ontdek nu Zamarra’s tips: