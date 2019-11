Peters Proefrit #67 - Volkswagen Lupo GTI

Het was nog best een opgave om van de Volkswagen Lupo GTI iets stoers te maken. Het wolfje werd ontdaan van zijn schaapskleren en kreeg een stoerder uiterlijk. De normale Lupo was immers een soort rijdend ei. Maar door 20 millimeter verlaging, schijfremmen rondom, fraaie 15-inch wielen, een imposante voorbumper met grote koelopeningen, priemende xenon-koplampen en zijskirts werd het een ondeugende verschijning. Echt overtuigend is hij aan de achterzijde met een dubbele centrale uitlaat die hondsbrutaal onder de bumper hangt. Daar bleef het niet bij. Om hem lichter dan 1000 kilogram te houden zijn motorkap, deuren en voorschermen zelfs van aluminium. Net als bij die andere bijzondere uitvoering van de Lupo: de 3L. In het interieur weet hij een lekker sportief sfeertje te creëren.

Onder meer door sportstoelen, een zwarte dakhemel, een leren sportstuur, rode gordels en het pookje voor de zesbak. De kracht van de Volkswagen Lupo GTI zit ‘m niet zozeer in de cijfers, maar vooral in de snelheidsbeleving. Toch even de feiten. Hij heeft de zestienkleps 1,6-liter viercilinder van de Polo GTI. Het atmosferische blok blèrt er 125 pk en 152 Nm uit, waarmee de 950 kilogram wegende knappe prestaties neerzet. Het gaat gevoelsmatig nog véél harder. Je moet er ook flink voor schakelen met de close-ratio zesbak, maar de versnellingen zijn perfect op elkaar afgestemd. Het pookje gaat strak door het schakelpatroon en de pedalen staan zelfs goed voor het gevorderde voetenwerk. Jaag het kereltje door tot 6500 toeren per minuut en hij valt terug op het toerental waar de spierballen het grootst zijn. Lekker racy en luidruchtig.

