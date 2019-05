Recept van de dag: Belgische gehaktstaaf

Ⓒ Hollandse Hoogte

Gisteren kreeg ik een felle brief van een lezeres. Deze rubriek moet gezond worden. Geen boter meer, geen room, minder vlees. Veel groente, natuurlijk. Jeroen Meus, mijn Belgische vakbroer, kreeg ooit een voedingskundige achter zich aan die had berekend dat hij een gevaar voor de volksgezondheid was. Omdat hij boter gebruikt. Alle recepten hier zijn altijd gemaakt met verse waar en nooit met kruidenmixen, nooit met kant-en-klaarmeuk, nooit met verziekte half-fabricaten.