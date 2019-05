Koen van Rijsoort (xgn.nl)

Nintendo's videospellen zijn vaak voor alle leeftijden, maar in de Kirby-spellen is het kindvriendelijke imago van de Japanse spellenfabriek het duidelijkst. De bekende vrolijke roze en ronde held bevindt zich in de meest charmante avonturen die zelfs bij de grootste zuurpruim een glimlach op het gezicht toveren. In Kirby's Extra Epic Yarn belandt de roze goedzak in betoverde wereld van draad en stof, die nog het meest weg heeft van een interactief prentenboek. Kirby verandert zelf ook in een stoffen creatie, en verliest tot zijn grote schrik z'n iconische zuigkracht!

Gelukkig krijgt hij wel de beschikking over een magische draad stof waarmee hij knopen, garen en ritsen los kan rukken om elk hoekje van de spelwereld te verkennen. Achter elk lapje stof schuilt namelijk een nieuwe verrassing, net als in een kinderboek. De werelden van Kirby's Extra Epic Yarn zijn hartverwarmend en het spel verzint telkens weer iets nieuws middels het wollige thema. De levels zijn bezaaid met verschillende verzamelobjecten zoals kleurrijke kralen die je eindscore verhogen zodat je beloond wordt met extra levels of leuke meubels om Kirby's huisje mee te versieren.

Ook gooit het spel regelmatig wat variatie in de mix door Kirby te laten transformeren in verschillende gedaantes. Kirby verandert in een dolfijn, een raket of zelfs in een surfende pinguïn tijdens afgesloten secties waarin de speler een uitdaging moet overwinnen.

Gloednieuw in deze heruitgave van het spel zijn de nieuwe spelmodi Slash en Bead en Dedede Gogogo. In Slash en Bead leid je Kirby's driftige rivaal Meta Knight zwaardvechten door verschillende levels heen, en de inhalige King Dedede zet het op een rennen in Dedede Gogogo om tijdens zijn sprint zo veel mogelijk kralen te verzamelen voor de beste score. Deze twee gloednieuwe modi zijn kort, maar zorgen voor een leuke nieuwe ervaring, vooral omdat de meesten King Dedede en Meta Knight misschien herkennen uit Super Smash Bros. Ultimate.

Is het wat?

Ondanks deze leuke nieuwe toevoegingen, is deze heruitgave voor de 3DS alleen één heel belangrijke spelervaring van het origineel vergeten toe te voegen; de co-op meerspelerstand. In Kirby's Epic Yarn ging je namelijk niet alleen met Kirby of stap, maar ook met de (bijna) net zo schattige Prins Fluff wanneer een tweede speler aanschoof. Het hoofd-avontuur van Kirby's Extra Epic Yarn is namelijk niet erg lang of moeilijk, want na zo'n vijf á zes uur heb je de wollen spelwereld wel zo'n beetje uitgeplozen. Nu is dit niet zo erg, want in die speeltijd beleef je een ontzettend leuk en gevarieerd avontuur. Maar met een tweede speler had dit net iets meer charme, vooral door de interactie onderling.

Nu heeft deze heruitgaven hierop iets bedacht, namelijk de gloednieuwe Devilish modus waarin de moeilijkheidsgraad omhoog wordt gegooid. Op papier lijkt dit een groot succes, maar helaas laat het spel een breisteek vallen. In deze spelmodus word je namelijk continu achterna gezeten door een klein duiveltje dat weinig uitdaging toevoegt en al snel gaat irriteren. Nog een minpunt is dat elke keer wanneer dit duiveltje opduikt de muziek wordt onderbroken voor een simpele track die al snel gaat vervelen. Dit is ontzettend zonde, want de soundtrack van Kirby's Extra Epic Yarn bestaat uit ijzersterke vrolijke tunes en prachtige piano-melodieën die je niet wilt missen.

Op het gemis van de co-op multiplayer na staat het hoofd avontuur van Kirby's Extra Epic Yarn nog steeds als een huis. Het grootste minpunt van het spel is dan ook eigenlijk het apparaat waarop het uitkomt; de Nintendo 3DS. Deze prachtige handheld met 3D-functionaliteit heeft acht fantastische jaren achter de rug, maar voelt sinds het uitkomen van de Switch toch wat uitgerangeerd. Het is dan ook erg jammer dat Kirby's Extra Epic Yarn niet voor de Switch uitkomt, aangezien de los klikbare Joy-Con controllers van het apparaat perfect zouden zijn als het spel de originele co-op zou bevatten. Helaas is dit niet het geval, maar gelukkig is het avontuur van Kirby's Extra Epic Yarn nog steeds charmant genoeg dat je er ook in je eentje er van kunt genieten.

Plus - en minpunten

+ Super leuke draadjes en stofjes!

+ De levels zijn ontzettend creatief en hartverwarmend

+ Gloednieuwe spelmodi met Meta Knight en King Dedede

- Waar is de co-op?

- Devilish Mode werkt op je zenuwen

- Switch was beter geweest

Conclusie

Het prentenboek-achtige avontuur van Kirby's Extra Epic Yarn is nog altijd even charmant als altijd. Het spel biedt genoeg gevarieerde levels en uitdagingen en een verhaalmodus van vijf á zes uur lijkt misschien wat kort, maar in die tijd beleef je vanaf het begin tot het einde wel allerlei leuks- op de Devilish Mode na dan. Het is alleen jammer dat je deze ervaring niet kunt delen in een co-op modus, want dat maakte het originele spel juist nog extra leuk. Ondanks dit gemis is Kirby's Extra Epic Yarn een amusante 3DS titel, en heel waarschijnlijk ook een mooi slotakkoord voor het apparaat.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl