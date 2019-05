Ook ik ben er een: een brilweigeraar. Van grote afstand te herkennen aan een onnozele blik omdat ik zwaaiende mensen van diezelfde afstand niet herken. In de supermarkt zijn wij brilweigeraars eveneens niet te missen. Wij fotograferen prijzen, ingrediënten en houdbaarheidsdata om aan de hand van de uitvergroting te bepalen of het toetje of de salade het mandje ingaat. In restaurants staan wij ook graag in de spotlights, in ons eigen spotlight welteverstaan.