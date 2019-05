Recept van de dag: Ceviche

Verschillende soorten vis, variëren met de marinade en een scala aan lekkere ingrediënten die je er verder bij kunt serveren. Door het zuur stollen de eiwitten waardoor de vis minder glazig wordt en bovendien een stuk steviger.

Dit eenvoudige recept is op basis van zalm, maar in principe is bijna elke vissoort geschikt. Vind je de marinade iets te zuur, voeg dan wat bouillon toe. Volgens de Peruanen werkt gecondenseerde melk daar ook erg goed voor.

Nodig voor 4 personen als voorgerecht

2 limoenen

2 eetl visbouillon

1 cm verse gemberwortel

1 teen knoflook, gepeld en gekneusd

½ rode peper, zonder zaadlijst, dun gesneden

4 takjes koriander, blaadjes geplukt en grof gesneden

150 gram zalmfilet, in plakjes van ½ cm gesneden

½ rode ui, in ringen gesneden

1 el granaatappelpitten

zout

Bereiden

Knijp de limoenen uit in een kom en meng met de bouillon. Leg in het sap het stukje gember, de knoflook en de takjes van de koriander. Laat 10 minuten staan zodat de smaken goed intrekken. Haal de gember, knoflook en koriander takjes eruit en voeg nu een ¼ theelepel zout en de rode peper stukjes toe. Meng goed. Voeg nu de zalm en de blaadjes koriander toe en laat 5 minuten marineren.

Haal de zalm uit de marinade. Meng de vis met de ui en de granaatappelpitten. Serveer met twee eetlepels marinade met de rode peper stukjes en korianderblaadjes. Tip: Magna Plaza, Amsterdam, Foodcourt helemaal bovenin LimaLima. Opschieten voordat iedereen er zit.