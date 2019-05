Oostenrijk waarschuwt voor koe-kus-challenge

De Zwitserse app Castl lanceerde woensdag de #KuhKussChallenge, waarmee gebruikers in Zwitserland en andere Duits-sprekende landen worden uitgedaagd een koe te kussen, ’met of zonder tong’. De challenge zou bedacht zijn om geld in te zamelen voor een goed doel.

„Weilanden zijn geen kinderboerderijen - dit soort acties kunnen ernstige gevolgen hebben,” aldus de Oostenrijkse minister voor landbouw, Elisabeth Koestinger.

In februari werd er door een rechtbank in Tirol nog een boer veroordeeld tot het betalen van €490,000 als compensatie aan een weduwenaar wiens vrouw in 2014 was vertrappeld door een kudde koeien. De boer is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak en wordt daarbij gesteund door de Oostenrijkse boerenfederatie.

De Oostenrijkse overheid heeft geprobeerd gevaarlijke incidenten met koeien in weilanden te voorkomen door een ’gedragscode’ te publiceren voor wandelaars. Hen wordt geadviseerd kuddes koeien zo veel mogelijk te vermijden. „Acties zoals deze challenge gaan regelrecht tegen deze ’gedragscode’ in. Ik kan het simpelweg niet begrijpen.”

