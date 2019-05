Ik heb twee katten: een broertje en zusje (Britse korthaar) van 13 jaar. Nu heeft het vrouwtje al een paar maanden last van krolsheid. Dat komt elk jaar voor, maar deze keer houdt het niet op! Ze is inmiddels ook veel te zwaar. Ik heb er moeite mee om haar nu nog te laten steriliseren. Is er een andere optie?