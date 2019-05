Oproep: ooit beroep gedaan op reisverzekering?

Zonder een reisverzekering (die een aanvulling biedt op de Nederlandse basiszorgverzekering) kan een ziekenhuisbezoek in het buitenland flink in de papieren lopen. Zo kost de behandeling van een beenbreuk in een Spaanse privékliniek liefst 30.000 euro. Voor de operatie van een acute blindedarmontsteking ben je in Amerika zelfs 50.000 euro kwijt!

Maar is het wel eens misgegaan waardoor u een beroep op uw reisverzekering moest doen? Waar was u toen het onheil toesloeg? Hoe heeft uw verzekering verzekeraar dit afgehandeld? Werden de kosten volledig of deels vergoed?

