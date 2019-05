BMW M5 35 Jahre-editie krijgt gouden details

35 jaar geleden rolde de eerste M5 van de band. Het was de eerste zakensedan met flink wat paardenkrachten onder de motorkap. Maar BMW pakte het iets beter aan dan men verwachtte met een aangepast en verbeterd onderstel en differentieel. Het recept bleek zo populair dat we nu, 35 jaar later, meerdere merken hebben die het M5-principe hebben toegepast op hun eigen modellen.

Om het 35-jarig bestaan van de supersedan te vieren komt BMW daarom met een speciale editie. Deze heeft helaas geen krachtigere motor. Hij moet het doen met de 4,4 liter twinturbo V8 die goed is voor 625 pk en 720 Nm. Gelukkig is dat niet iets om over te klagen.

De speciale veranderingen zijn te vinden aan de buitenkant in de vorm van speciale lak. Deze heeft een speciaal pigment waardoor deze en matzwarte look heeft. Ook rolt de auto op speciaal ontworpen lichtmetalen velgen.

In het interieur vinden we een aantal opvallende zaken. Zo zijn de deuren, de middenconsole en het instrumentenpaneel afgewerkt met ’aluminium carbon structure gold anodized’ panelen. Natuurlijk maakt BMW ook duidelijk dat het hier niet om een standaard M5 gaat met M5 Edition 35 Jahre dorpels en ‘M5 Edition 35 Jahre 1/350’ dat op de bekerhouders en de middenconsole gegraveerd staat.

