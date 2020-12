Dit is volgens ons de lekkerste chocolademousse

Hoewel chocolademousse uit drie of vier ingrediënten (chocolade, geklopt eiwit, suiker en eventueel slagroom) bestaat, deinzen mensen er dikwijls voor terug (inclusief ondergetekende) om het zelf te maken. Misschien omdat er in principe rauwe eieren in gaan, al kun je het ook zonder eieren maken. De kwaliteit van de chocolade is sowieso het belangrijkst, roepen kenners in koor.

Volgens de Fransen was het ’hun’ schilder/culi-liefhebber Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) die als eerste chocolademousse bedacht en dit destijds mayonnaise au chocolat noemde. Toch verdient de Nederlander Casparus van Houten een vermelding. Hij vond in 1828 de cacaopers uit die cacaoboter aan de geroosterde bonen onttrok, wat leidde tot cacaopoeder, de basis van chocolade. De hoeveelheid echte chocolade in de mousses loopt uiteen, blijkt na een rondje supers. Van 2 procent (Melkan) tot zelfs 21 procent (Deluxe, van Lidl). Meestal gaat het om 8 procent, of het nu puur of melkchocolade betreft. Vaak wordt ook nog cacaopoeder toegevoegd. Dat gold dus voor de mousse van Melkan (Vomar/Boni/Coop), want naast die 2 procent chocolade zat er ook 9,1 procent ’chocoladepoeder’ in: een mix van suiker en cacao.

„Proef ik alcohol? Lekker, maar lastig vergelijken zo.” En dus niet meegenomen. ’Ella’ van Aldi kreeg niet de handen op elkaar. „Te dun, ik vind het geen mousse.” Die van Deluxe (Lidl) en Meylandt (Jumbo/Dirk) deden het wel goed. Bros en de Zaanse Hoeve vielen evenmin tegen. Van Almhof hadden we stiekem iets meer verwacht.

5)

Almhof maakt het lijstje deze week af met hun chocolademousse (de variant zonder slagroom). „Best vlak eigenlijk.”„Gaat wel, maar toch blijf ik eten.” Zou de toef slagroom van het bekende zuivelbedrijf toch het verschil maken?

€1,25 per 140 gram (2 stuks)

4)

Een vierde plek voor de chocolademousse van Zaanse Hoeve, het huismerk van Albert Heijn. „Lekker pure smaak.” „Structuur is oké, maar wel wat eentonig.”

€0,79 per 240 gram (4 stuks)

3)

Natuurlijk verwacht je van Bros geen dikke brei. „Niet te zwaar en lekker luchtig”, klonk het inderdaad. Ook riep iemand dat hij „Adèle Bloemendaal miste”, verwijzend naar de Bros-reclame in het bubbelbad.

€1,69 per 236 gram (4 x 59 gr)

2)

De Belgische chocolademousse van Meylandt (o.a. te koop bij Dirk en Jumbo) was verrassend lekker. „Stevig, smeuïg en toch luchtig.” „Hier wil ik meer van.”

€1,66 per 360 gram (4 x 90 gr)

1)

De stelregel uit de culinaire wereld voor chocolademousse gaat blijkbaar ook op voor de industrie. Hoe meer echte chocolade, des te beter. Deluxe van Lidl won met overmacht. „Waar voor je geld.” „Zwaar, vol, rijk.”

€2,89 per 400 gram