Alfa 8C: Van hobbyproject tot collectors item - Sjoerds weetjes #131

Zelfs zonder medeweten van de toenmalige Alfa Romeo-directie werd op de ontwerpafdeling in 2002 een tweepersoons, V8-aangedreven sportcoupé met achterwielaandrijving geboren. In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je alles over het verhaal achter de 8C.