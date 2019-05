Uw Garage: Volkswagen Caddy

Toen ik op zoek ging naar een eerste auto wilde ik liefst een wat oudere. Samen met mijn vader ben ik gaan kijken naar een Golf I tot mijn vader zei: 'een Caddy, is dat niets voor je? Net iets specialer!' Ik ben me er in gaan verdiepen en heb wat ideeën opgedaan; hoe kan zo'n auto worden? En toen begon het toch wel te kriebelen.

We hebben er best een aantal bekeken en ze zijn allemaal slecht, het zijn tenslotte allemaal bedrijfswagens geweest. Deze auto bleek redelijk hard dus de koop werd gesloten. Het is nooit de bedoeling geweest de auto zo mooi te maken, maar het werd al gekker. Uiteindelijk zijn we er vijf jaar mee bezig geweest; sleutelen, dingen uitzoeken, onderdelen verzamelen: in die jaren is alle vrije tijd er in gaan zitten.

Golf III GTI

Er is een zestien klepper in gekomen uit een Golf III GTI en de wagenhoogte is zo gemaakt dat er nog een mooie velgmaat onder past zonder dat er iets aanloopt. Er zitten geen rubbers meer in de ophanging, het voelt heel stijf en elk hobbeltje is duidelijk voelbaar. Weinig comfortabel dus, maar daar heb ik de Caddy ook niet voor.

Ik heb de bestickering zelf ingetekend en ontworpen met de VW WRC auto's als voorbeeld. Ook de rally stoelen, gordels, het stuur en de wielen zijn zoals in de WRC auto's. In het interieur zitten echte carbon panelen in de deuren en dak. Op de vijfbak is een short-shifter gemonteerd. Ook is er een digitale cockpit en een rolkooi in gemonteerd. Er zit geen audio installatie in. Dat hoort er niet in en ik vind het leuker om tijdens het rijden naar de motor te luisteren.

Shows en meetingsIk ga er nu mee naar shows en meetings en dan spaar ik de auto niet. Een paar honderd kilometer op een dag is dan geen uitzondering. Je ziet dan veel auto's op trailers komen, maar zeg nou zelf, het is toch te gek om met een groep vrienden samen heen te rijden en de auto echt te beleven?