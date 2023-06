Zomer in de keuken: zo maak je verse springrolls in een handomdraai

Het is even een werkje, maar als je eenmaal aan tafel zit, ben je het waarschijnlijk alweer vergeten. Zorg dat je alle ingrediënten gesneden en wel klaar hebt staan, inclusief een schaal heet water om de rijstvellen kort in te wellen.

Rijstvellen prepareren

Om te beginnen heb je natuurlijk rijstvellen nodig. Deze koop je bij de toko en sommige supermarkten. Daarbij kun je ervoor kiezen om al dan niet glasnoedels te gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de spring rolls beter vullen en iets steviger worden.

Ook raden wij aan om te beginnen met een blaadje sla of (Chinese) kool. Hierdoor worden de spring rolls steviger en kun je ze makkelijker rollen.

Vullen maar

Tot slot: de smaakmakers! Er zijn zo veel lekkere ingrediënten dat we door de bomen het bos niet meer zien. Daarom helpen we je alvast op weg met onze favoriete combinaties.

– Garnalen & chilisaus – Met stukjes mango, komkommer en koriander.

– Beef & pico de gallo – Met geprakte avocado, paprika, limoensap, verse tomaat, koriander en munt.

– Eend & hoisinsaus – Met bosui, Chinese kool en reepjes komkommer.

– Gegrilde kip & satésaus – Met taugé, wortelreepjes, komkommer, munt en prei.

– Omelet & sojasaus – Met rijpe avocado, mangoblokjes, rode paprika, thaise basilicum en bosui.

Laatste tips

Leg tijdens het rollen een strookje ingrediënten in het midden van de rijstvellen. Voorkom dat je te veel gebruikt, want het rollen is een klusje dat je even in de vingers moet krijgen.

Tip: leg het rijstpapier op een (eventueel met plasticfolie bedekt) sushimatje zodat je makkelijk kunt rollen!