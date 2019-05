Fototoestel hoeft voortaan niet meer mee op reis

De kwaliteit is hoog genoeg voor een megaprint uit een Epson groot formaat printer. Ⓒ Foto: Charl Bos

De eerste camera waarmee ik foto’s voor mijn werk maakte, was een Canon T90. Gewoon met een filmrolletje met maximaal 36 opnames. Niet lang daarna verschenen de digitale camera’s, maar die hadden in het begin een zo lage kwaliteit, dat we er nogal sceptisch tegenover stonden.