Recept van de dag: asperges uit de oven

Alweer post, een lezeres was boos want ik geef geen recepten voor witte asperges en wel voor groene. Dat is natuurlijk geen toeval. Ik ben erg bang voor de actievoerders van de beweging ’Geef de asperge licht’. Ze zijn in Brabant al gezien. Waren ze het zand rond witte asperges aan het weggraven. Ja, want weet je wel hoe een asperge lijdt, daar dwangmatig in het donker gehouden? Het recept voor vandaag: een gezonde schotel.