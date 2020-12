Raadsels rond 19e-eeuws hofschandaal

Werd het kroost van Marianna von Evers van Aldendriel en Willem II verborgen in de armenkolonie? Ⓒ FOTO Archief Well

De oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid in 1814 bezorgde grondlegger Johannes van den Bosch, die 240 jaar geleden werd geboren, eeuwige roem. Nog altijd verschijnen er boeken over zijn project dat ’paupers’ uit de steden de kans gaf in landbouwkoloniën in Drenthe een nieuw leven op te bouwen. Maar er kwamen niet alleen armoedzaaiers naar Drenthe…