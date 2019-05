Lezesreis: ontdek de andere Veluwe

Ideaal hotel

Résidence Groot Heideborgh is het ideale hotel voor een paar heerlijke nachten weg met partner of vrienden. Geniet van een heerlijke lunch of diner van seizoensgebonden producten in het gezellige Grand Café of restaurant Het Element.

Laat u verwennen met een beautybehandeling in ons Clarins Beauty & Wellness Salon. Of ga wandelen of fietsen in de prachtige omgeving en verken zo de prachtige bossen en gezellige dorpjes. Om vervolgens heerlijk te overnachten in één van onze drie comfort kamers, één van onze 79 luxe en ruime hotelkamers, onze twee hotelsuites met dakterras of onze Luxe Familiesuite.

Reisdata

Aankomst elke dag mogelijk t/m 31 oktober 2019.

€ 109 per kamer per nacht op zondag.

€ 119 per kamer per nacht op maandag t/m donderdag.

€ 129 per kamer per nacht op vrijdag t/m zaterdag.

Prijs

3 dagen (2 nachten) vanaf € 109 p.p. (o.b.v. 2 pers.)

Inbegrepen

• 2 overnachtingen in comfortabele hotelkamer

• 2 x Het Bilderberg Ontbijt

• Kaart met wandel- en fietsroutes

Niet inbegrepen

• toeslag voor eenpersoonskamer € 30 p.k.p.n.

• gemeente belasting (€ 0.92 p.p.p.n.) en servicetoeslag (€ 2,20 p.p.p.n.)

Reserveren

Ga naar bilderberg.nl/vrij (uw promotiecode is VRIJ) of bel 0577 – 46 27 00 (vermeld dat u gebruik wenst te maken van de Vrij-lezersreis).