Virtual reality in de huiskamer: ✭✭✭✭✩

Het beeld kan eenvoudig gecast worden naar de televisie, zodat je elke beweging kunt volgen.

Voor een kleine 700 euro werd ik in 2016 eigenaar van de Oculus Rift. In dat jaar bracht het Facebook-bedrijf de eerste consumentenversie van zijn virutal reality bril uit. Duidelijk geen product voor de massa, maar voor de happy few en early adopters die bereid waren om behoorlijk diep in de buidel te tasten voor de bril en benodigde accessoires.