Drie kussen zijn er twee te veel

Hoewel onderzoek uitwijst dat bijna 50 procent kussen op de werkvloer vervelend vindt, zou je er nu bijna naartoe terugverlangen. Maar elkaar onbevangen zoenen, zit er voorlopig niet meer in. Van de gewoonte om drie keer te zoenen, kun je je zelfs afvragen of die nog terugkeert.

Of dat erg is? Wat mij betreft hadden we ons zoenritueel al jaren geleden afgeschaft. Drie keer vind ik er twee te veel. Dat die drie kussen nu eenmaal in onze cultuur zijn verankerd, is ook discutabel. Zolang geleden is het niet dat twee keer de norm was? Net als in menig Europees land, overigens. Die derde zoen bungelt er ook altijd een beetje bij. En is zeker in buitenlandse gezelschappen uiterst ongemakkelijk.

Toch is onze gewoonte juist via het buitenland binnengeslopen waar de ’drieklapper’ in de jaren 80 in Brabant gemeengoed werd. Voor we het doorhadden, stonden we van de Achterhoek tot Friesland door te kussen, met de spelregel dat je op rechts begint en luchtzoenen uit den boze is.

In de afgelopen jaren waren er meerdere initiatieven om de drieklapper de nek om te draaien. Maar ondanks buttons als ’ik zoen 2x’, Facebook-acties en de gewoonte van jongeren om te huggen in combinatie met slechts een kus, bleef het gros stug vasthouden aan deze gewoonte. Misschien omdat we geen duidelijk alternatief hadden afgesproken en je een traditie nu eenmaal niet zomaar verandert. Iets aan- of afleren vergt tijd.

Of wil Nederland helemaal niet af van drie keer? Tijd voor een onderzoek? Want als de meeste mensen er net zo over denken als ik, dan is nu het moment om door te pakken. Volgens zoendeskundigen scheppen meer zoenen juist meer afstand. Dat is precies wat we straks, na deze tijd van sociale armoede, niet willen.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

